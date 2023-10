Úspěšný Svědíkův víkend. Tři body s Teplicemi, Velkou pardubickou vyhrál jeho favorit

V domácím duelu s Teplicemi viděl Svědík tři rozhodující momenty. „Důležité bylo, že náš brankář Heča vychytal na začátku utkání v tutovce Filu. To bylo nesmírně důležité pro psychiku našeho mužstva. A pak bylo samozřejmě pro další vývoj střetnutí klíčové vyloučení hostujícího Marečka,“ připomněl 25. minutu, v níž obránce Severočechů nedovoleně zastavil hradišťského Jurošku, který by jinak už postupoval sám na branku.

Zatímco do přestávky fotbalisté Slovácka přesilovku ještě nevyužili, hned zkraje druhé půle vstřelili vedoucí gól. „To byl třetí rozdílový okamžik. Od té doby jsme měli zápas pod kontrolou,“ liboval si Svědík.

Byl rád, že se jeho tým rehabilitoval za poslední čtyři nepovedené duely. „Počítám do toho samozřejmě vyřazení z poháru Duklou i ligové utkání s Karvinou, v němž jsme sice bodovali naplno, avšak výkon nebyl zdaleka podle našich představ,“ vysvětlil.

Prozradil, že v týdnu před zápasem vyměnil metodu biče spíš za pověstný cukr. „Viděl jsem, jak se někteří hráči sami trápí kvůli tomu, že se jim nedaří. Takže jsem na ně nekřičel. Nemělo by to smysl. A já ani nejsem takový typ trenéra, byť to tak někdy během utkání možná vypadá,“ usmál se Svědík.