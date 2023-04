V čele FC Hradec Králové je primátorka Springerová, lidé z ANO a Škorpil skončili

Moderní stadion, který bude stát 650 milionů korun bez daně, by měl být podle Springerové klíčem k dlouhodobé stabilizaci fungování FC Hradec Králové. "Vedení klubu s ním spojovalo sportovní i obchodní výkonnost. A pochopitelné jsou také odpovídající vyšší ambice, které vedení města v této souvislosti do výkonnosti hradeckých fotbalistů v první lize vkládá," uvedla primátorka.

"To, že město klub dosud vlastní ze 100 procent, je nákladné pro samosprávu a zároveň limitující pro další rozvoj klubu," uvedla. Dodala, že do struktury klubu by měl také vstoupit Královéhradecký kraj, protože hradecký fotbal je celokrajským tématem. Město bude podle primátorky klub dál podporovat ve všech kategoriích, a to zejména při výchově mladých fotbalistů.