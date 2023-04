Soud s Berbrem a spol. se začíná protahovat. Do konce roku skončit nemusí, odhaduje soudce

To je naprosto v pořádku. Obžalovaný nemá povinnost vypovídat a platí zásada zákazu sebeobviňování, takže on může uzavřít dohodu i bez výpovědi, my jsme jen chtěli ověřit základní postoj, jestli obžalovaný v danou chvíli uzavírá dohodu v plném rozsahu věci, ke které se doznává. Ta je celkem závažná. Je pravdou, že tyhle záležitosti se řeší v odděleném řízení o schválení dohody, není to standardní součástí výpovědi. My jsme chtěli získat jen základní stanovisko, proč pan obžalovaný sice uzavírá dohodu, nicméně nevypovídá v celém rozsahu toho, co je mu kladeno za vinu.