V hlavách musíme mít nastavené, že na soupeře máme, říká stoper Baníku Lischka

Rozhodující moment utkání 29. kola přišel v 81. minutě, kdy roh Zafeirise propadl k Matěji Juráskovi, který měl čas si balon zpracovat i přesně vystřelit. Za dvě minuty pak tentýž fotbalista po nahrávce Provoda přidal i druhou branku.

„Tohle mrzí nás to, protože jsme dlouho odolávali. Měli jsme taktický plán, který se nám docela dařil plnit od samého začátku, i když nějaké náznaky tam Slavie měla. Ale nepouštěli jsme je do šancí, do defenzivy jsme byli pevní a silní. Gól ze standardky je ten nejjednodušší, který nám soupeř může dát. Je velká chyba, že jsme si to nepohlídali, nezareagovali na to. Věřím, že kdyby nepadl, tak bychom utkání dotáhli do remízy," vykládal Lischka.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Závar před branou Baníku gólem neskončil

Baník se v utkání jednoznačně zaměřil na likvidování akcí soupeře a čekání na protiútoky. „Dařilo se nám to, drželi kompaktní blok a chtěli jsme těžit z rychlých brejků. Nastřelili jsme Fleišmanem břevno, kdyby to tam spadlo, byl by to nádherný gól. Nějaké závary před jejich vápnem byly, bohužel jsme z toho nevytěžili víc a ten obdržený gól byl rozhodující faktor v utkání," přemítal 25letý obránce Ostravy, jenž velkou část sezony promarodil se svalovým zraněním.

V závěru sezony ale chce být pro aktuálně jedenáctý tým Fortuna ligy zase platný. „Zase jsme spadli do té skupiny o záchranu a hrajeme skoro každý zápas o všechno. Potřebujeme a chceme z každého zápasu vytěžit maximum a musíme to mít všichni v hlavách nastavené tak, že se tady bojuje za Baník. Sami jsme se do této situace dostali a společně se z ní musíme vyhrabat a sezonu ještě důstojně zakončit," zdůraznil Lischka.