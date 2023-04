Matěj Jurásek nasál energii a setnul Baník. Od Trpišovského pak za odměnu dostal volno

„Nebylo to jednoduché utkání. Baník dobře bránil, nedával nám moc prostoru. Do šancí jsme se dostali, ale byli jsme v nich zbrklí. Nejvíce jsme se báli standardek Baníku, nakonec jsme z ní udeřili my. Paradoxně v době, kdy jsme hráli asi nejhůře v zápase," vykládal trenér Slavie Jindřich Trpišovský, jehož tým druhé Spartě, která ve středu hraje s třetí Plzní, odskočil na rozdíl tří bodů.

Trenérovi hostí skvěle vyšlo střídání. Klíčový byl především příchod Matěje Juráska v 69. minutě. Odchovanec Karviné zopakoval proti Baníku svou brankovou porci z podzimního zápasu a znovu mu dal dva góly. „Vyrůstal jsem tady nedaleko v Karviné a tenhle region mi dává energii. Takže je možné, že mi tohle dává sílu i proti Baníku," svěřoval se Jurásek.

První branku vstřelil ofenzivní žolík Slavie v 81. minutě po rohovém kopu, když dostal od domácí obrany ve vápně až příliš prostoru. „Po rohu moc góly nedávám, ale trenér mi před střídáním říkal, ať dám gól, tak jsem poslechl," culil se Jurásek. „Já tam byl od začátku úplně sám, takže jsem měl dost času si to zpracovat a vystřelit."

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Slavie se radují z prvního gólu proti baníku. Zleva autor gólu Matěj Jurásek ze Slavie a Václav Jurečka ze Slavie.

„Matěj nám jednoznačně udělal zápas. Měli jsme dilema, zda ho tam poslat, protože zatím dobré výkony předváděl hlavně doma. Od 70. minuty jsme ztratili ale střed hřiště a on nás z toho vysvobodil. Byla to jeho chytrost a možná i trochu moment překvapení, protože ho tam nikdo moc nečeká a neměl ho nikdo nabraného. Uplatnil svou přednost, což je první dotyk s míčem. Za odměnu může do pátku zůstat doma," chválil 19letý talent Trpišovský.

Slavia měla balon na kopačkách v zápase daleko častěji než domácí družina, do vážnější šance se ale díky pozorné domácí defenzivě dostala až v úplném závěru prvního poločasu, kdy těsně nad Letáčkovu branku hlavičkoval Ivan Schranz. Baník měl nejblíže ke gólu v 65. minutě utkání, kdy nejprve pálil Cadu a vyražený míč vrátil do břevna zdálky levačkou Jiří Fleišman.