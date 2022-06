V hospodě ještě pracovat nehodlá. Chci hrát co nejdéle, říká liberecký Rabušic

Smlouvu jste prodloužil až těsně před začátkem přípravy. Proč to trvalo tak dlouho?

Ale už v průběhu jara jsem mluvil s trenérem Kozlem a kouč chtěl, abych pokračoval, což pro mě bylo směrodatný. Po sezoně jsme to řešili s vedením a de facto se to rozseklo po sezení s panem Karlem (majitel Liberce). Domluvili jsme se na spolupráci, o rok jsme smlouvu prodloužili a doufejme, že bude lepší než ten minulý.

Nezačínal jste být už nervózní?

Nezačínal, nezaměstnaný jsem byl už několikrát... (směje se) Máme tady nějaké vztahy založené na dobrém slovu, nemusí být písemný. Domluvení jsme byli, jen jsme si ujasnili nějaké věci a doufám, že obě strany budou spokojený.

Dobrých zpráv není nikdy dost, a tak pro vás máme hned dvě najednou! ✍️🏽✍️🏻@TheoGS23 i @Rambic19 podepsali novou smlouvu a budou v dresu #FCSL pokračovat i v příští sezoně! 💙⚽️ pic.twitter.com/f1tAuTRywW — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) June 12, 2022

Byť je vám teprve 32 let, nezačínáte již uvažovat, co bude po kariéře?

Fotbalový život utíká strašně rychle, takže už trochu řeším, co bude dál. Samozřejmě nejsem o ničem na sto procent rozhodnutý. Primárně se soustředím na fotbal a chtěl bych ho hrát co nejdéle, ale nějaká vrátka tam chystám. Ale to je ve hvězdách, primární je teď pro mě stále role na hřišti.

Jaká vrátka si chystáte?

Furt můžu být číšník v Plzeňce, kterou má tchán. (směje se) Ale jak jsem říkal, mluvil jsem s majitelem, víme, co od sebe očekáváme, a teď chci ještě hrát a uvidíme, co bude dál.

Jste rád, že stejně jako vy po určitém váhání prodloužil smlouvu i Theodor Gebre Selassie, s nímž jste přesně před deseti lety v Liberci slavil mistrovský titul?

Samozřejmě jsem rád, že Theo prodloužil. Myslím, že v kabině je takový hráč potřeba, nejde hrát jen s mladými. Jinak s tou školkou by to tady bylo už horší. V kabině potřebují trochu srovnat či ukázat nějaké věci, jak se mají dělat. V tom jsme na jedné vlně a pro kluky budeme prospěšní.

Kdo z vás mazáků tuhle roli zastává víc?

Asi se doplňujeme, každý má přednosti v něčem jiném. Každý to vede nějak jinak a myslím, že tak je to dobře. Ale jak, to je tajemství kabiny a tam to musí zůstat. (usměje se)

Co od nové sezony z osobního hlediska očekáváte?