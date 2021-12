V létě nechtěný Řezník dál pálí, už vystřelil rekord! Klobouk dolů před ním, klaní se Bílek obránci Plzně

„Nebyl jsem nikdy střelec. Od kluků ale chodí geniální přihrávky. Je pak na mně, jestli dám gól nebo ne. Asi se do šancí dostávám víc než dřív. Trenéři nás nutí, ať v šancích raději střílíme než abychom hledali přihrávku," uvedl Řezník po sobotním vítězném duelu s Libercem (2:0), v němž obstaral úvodní branku. Po nacvičené akci, kdy sběhl zkraje za obrannou linii Slovanu na nadýchaný pas. Míč zalepil, druhým dotekem překonal Knoblocha.

„Na tyto přihrávky se nedá nachystat. Pokud se akce dobře sehraje, je těžko bránitelná. Kalvy (Kalvach) a Buchič (Bucha) umí dát skvělé přihrávky. A vypadá to pak docela hezky," culil se Řezník, který rozhodl o triumfu se Slovanem už v srpnu u Nisy.

„Asi mi to proti Liberci lepí. Ale hlavní je, že máme tři body a dál se držíme na špici," radoval se 32letý obránce, který dal doposud nejvíc v jednom ročníku tři góly. Teď už má čtyři, k nim přidal tři asistence. Přitom nechybělo mnoho a podzim by prožil v jiném dresu.

„Za tu šanci jsem rád. Těší mě, že jsem mohl zůstat v Plzni. Po deseti letech se neodchází nikdy jednoduše," podotkl Řezník. „Původně jsme si v létě mysleli, že se s námi Radim do přípravy nezapojí. Přišla ale četná zranění, nakonec jsme ho do týmu vzali. Podzim mu vychází, je škoda zbytečného faulu na Slavii. Klobouk dolů před ním, jak se do toho po trestu vrátil," klaní se obránci trenér Michal Bílek.