V Liberci jsme měli štěstí, s Plzní nikoli, litoval Weber těsné porážky s mistrem. Proč nebylo v Budějovicích plno?

„Jany zachytal velmi slušně. Ještě se podívám na gól. Ale to, co jsme si od něj slibovali, splnil," uvedl kouč Dynama Jozef Weber, který posadil na lavičku dosavadní jedničku Dávida Šípoše. Ten v úvodních čtyřech zápasech nepůsobil jistě. „Jany má jiný způsob chytání než Šípi, nula by ho hodně povzbudila. Škoda, bylo k ní blízko," povzdechl si Weber nad gólem Mosquery.