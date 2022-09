V Liberci zuří. Rozhodčího nechápu, byla to jasná červená, hlásí Kozel

Zrovna se rozběhla 48. minuta, Severočeši vedli 1:0. Po dlouhém nákopu hostující David Šimek prohrál souboj s Janem Matouškem a míč propadl do volného prostoru. Z vápna okamžitě vyběhl gólman Jan Šeda. Matoušek však byl u míče dřív a postrčil si ho kolem brankáře. Šeda zareagoval pomaleji a místo míče kopačkou trefil Matouška.

„Nechci hodnotit rozhodčí, ale když brankář takhle vyběhne deset metrů před vápno a jsem tam dřív, píchnu si balon a on mě trefí na koleno, podle mě by to měla být červená," popsal situaci ze svého pohledu faulovaný Matoušek, před kterým by byla prázdná branka, ale zleva i zprava dobíhali bránící hráči.

Šeda jasná ČK za SH. A to se ani nemusíme bavit o kontextu a situaci. pic.twitter.com/YpJt3vxf80 — Jan Šlégl (@SleglJan) September 17, 2022

Sudí Michal Křepský situaci vyřešil napomenutím. VAR s jeho verdiktem souhlasil. Liberec zahrával přímý volný kop ze vzdálenosti 31 metrů.

„Rozhodčí mi řekl, že to bylo na hraně. Znovu jsem se na to podíval a nechápu to. Myslím, že se není vůbec podstatný, kam šel míč. Tak to obhajoval rozhodčí, že si míč kopnul do strany a nešel by sám na bránu. Ale podle mě je to úplně podobný zákrok, jako udělal v minulém kole Valenta, kdy byl v souboji pozdě, chtěl napálit míč a narval hráče. Dostal červenou a dva zápasy stop, což respektuji," připomenul domácí kouč Luboš Kozel vyloučení Matěje Valenty v zápase s Bohemians 1905 v minulém kole.

„Tady je to úplně stejný. Matoušek musí střídat, má roztrženou holeň, bolí ho koleno, protože tam byl Šeda pozdě a narval ho. Za mě jde o zákrok na červenou kartu kdekoliv a je úplně jedno, jestli je tam poslední hráč nebo není," zlobil se Kozel. Moment označil za jeden z rozhodujících.

„Samozřejmě to byla nepříjemná záležitost. Šedy byl hodně daleko z branky a byl tam pozdě, není žádný sprinter, to je jasný. Vždy v zápase jsou momenty, při kterých vám zatrne. Domácí lavička se rozčilovala, ale my jsme tam zase jasně viděli faul na Ladru, potom penaltový," poznamenal hostující kouč Pavel Hoftych, jehož tým vyrovnal z penalty za faul Vliegena na Skaláka a v závěru vystřelil vítězství krásnou střelou Ladra.