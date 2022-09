Liberec srazila penalta po malé domů. Skalák má lehký otřes mozku, řekl Hoftych

Čtyřiašedesátá minuta byla pro Severočechy smolná. Libereckému gólmanovi Olivieru Vliegenovi se proti Mladé Boleslavi nejprve nepovedl odkop po těžké malé domů. Míč se v pokutovém území vznesl do výšky. Před dotírajícím Jiřím Skalákem ho sice odhlavičkoval do bezpečí, jenže při výskoku soupeře zasáhl rukou do hlavy. VAR vzápětí posvětil pokutový kop, z něhož hosté vyrovnali.

„Za mě možná zbytečná malá domů. Taková skákající, být tam nemusela. Mohli jsme to zjednodušit. Takhle to soupeř dělal taky. Šlo o nákop od gólmana. Míč propadl, měli jsme ho na noze a rozhodli jsme se dát malou domů. Míč špatně skočil, takže Vliegen první odkop netrefil. A i když u druhého míče byl včas, Skalák mu tam strčil hlavu a byl z toho zákrok na penaltu a penalta," litoval liberecký kouč Luboš Kozel.

Pokutový kop s jistotou proměnil střídající Marek Matějovský. „Pochválil bych hlavně Skaláka, který šel za balonem, byť to vypadalo jako zdánlivě ztracená situace. Byl tam náraz od Oliho Vliegena. Řekl bych, že od gólmana to bylo trochu nešikovné, protože i on byl hodně vysoko z branky. Jinak jasná penalta, nakonec Skalák byl ošetřovaný, vrátil se do hry a stejně jsme ho museli střídat, protože má lehký otřes mozku," zhodnotil kouč středočeského týmu Pavel Hoftych.

Obrat hosté dokonali čtyři minuty před koncem, když se parádně zpoza vápna trefil Tomáš Ladra a v nastaveném čase definitivně rozhodl Vojtěch Stránský.

„Nemělo by se stávat, aby inkasovaný gól tým položil, naopak by nás měl nakopnout. Ale celkově jsme nepředváděli takovou hru, jakou jsme chtěli. Do druhého poločasu jsme chtěli jít aktivně a docela dobře jsme do něj i vstoupili, byl na mě faul," řekl liberecký útočník Jan Matoušek, jehož mimo pokutové území sestřelil gólman Jan Šeda, ale rozhodčí Michal Křepský zákrok ocenil jen žlutou kartou, s čímž domácí nesouhlasili. "Měl dostat červenou," měl jasno Kozel.