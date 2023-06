V Příbrami chce dál žít, teď hraje proti ní. Přeji jim postup, ale ne přes nás, vzkazuje Hlavatý

„Nemusíme cestovat do Vyškova a navíc si zase po dlouhé době si zahraju na místním stadionu," prozrazuje Hlavatý, co mu problesklo hlavou, když bylo jasné, že se Pardubice v klíčovém dvojutkání sezony střetnou právě s Příbramí. Ve městě se slavnou hornickou minulostí vystudoval gymnázium a tím to rozhodně nekončí. „Příbram obecně miluji, plánujeme tam v budoucnu bydlet a po životní stránce jsme tam naprosto spokojeni," podotýká.

Hlavatý odkopal podstatnou část svého fotbalového dětství ve Spartě, následně se přibližně v 11 letech přesunul právě do Příbrami, kde strávil dalších zhruba sedm let. „Rozhodně mi otevřela cestu do velkého fotbalu. Vždy jsem to tam miloval. Měl jsem štěstí na trenéry, práce s mladými byla fantastická. Určitě vzpomínám na tažení mládežnickou Ligou mistrů," připomíná rok 2016, kdy Příbram, mimo jiné v sestavě s gólmanem Martinem Jedličkou, obráncem Matějem Chalušem nebo záložníkem Romanem Květem vypadla až v osmifinále na penalty s Benfikou Lisabon.

„Beru se jako odchovanec Příbrami, i trochu víc než Sparty, kde jsem také strávil čtyři nebo pět let a mám ji rozhodně v hlavě. I tam jsem byl šťastný a spokojený," porovnává Hlavatý. Ke středočeskému klubu má tak stále pozitivní vztah. „Viděl jsem pár zápasů v sezoně. Postup do první ligy bych jim přál, ale ne přes nás. Takže příští rok," vzkazuje.

Jízdní řád baráže: začínáme v Příbrami, příští neděli všichni v CFIG Areně❗️ Zvládneme to❗️❤️ @fkviagempribram pic.twitter.com/zOz0WVyFuN — FK Pardubice (@FK_Pardubice) May 28, 2023

A koho ze současného kádru svého protivníka ještě zná? „Už asi jen tři nebo čtyři kluky. Napsali jsme si s Václavem Dudlem, s nímž jsem vyrůstal, že proti sobě nastoupíme, ale žádné další hecování neproběhlo," praví. Dokonce ani s manželkou, která z Příbrami pochází. „Ta má pardubické srdce, velká fanynka," usmívá se.

V Pardubicích vědí, že je v baráži nečeká nic jednoduchého. Hlavatý zmiňuje hlavně zkušeného útočníka a nejlepšího střelce uplynulého ročníku Národní ligy Tomáše Wágnera. „Kolem něj mají mladé šikovné kluky, kteří přišli ze Sparty, Slavie nebo Dukly. Všichni byli od malička vychováváni, aby hráli dobrý fotbal," podotýká drobný středopolař.

Vzhledem k tomu, že také Pardubice prezentují aktivním fotbalem, dvojutkání by mohlo být celkem atraktivní. Příbram je však podle Hlavatého nevyzpytatelné mužstvo. Oba týmy navíc může svazovat nervozita a nakonec ze všeho může být úporná taktická bitva.

⚔️ BARÁŽ 2023 🆚 @FK_Pardubice 1.6. 17:30 🏟️ doma Na Litavce 4.6. 17:00 🚍 stadión Pardubice PŘÍBRAM DO TOHO 💚🖤 pic.twitter.com/TpfAhFMjwO — FK VIAGEM PŘÍBRAM (@fkviagempribram) May 29, 2023

„Ale ano, je předpoklad, že uvidíme fotbalově kvalitní baráž. V prvním utkání venku si jedeme pro co nejlepší výsledek do odvety. Určitě chceme vyhrát, ale ne předvést nějaké harakiri, což se nám v sezoně už několikrát vymstilo. Věřím, že jsme zkušenější," naráží Hlavatý na některé duely, které podle něj Pardubice zejména po taktické stránce nezvládly.

Příkladem je zápas 27. kola na půdě Zbrojovky Brno. „První poločas jsme soupeře nepustili za půlku, ale po přestávce jsme dostali dva rychlé góly a nakonec prohráli. V Teplicích v nadstavbě jsme také inkasovali z jedné ze dvou střel na bránu a odjeli s prázdnou," přemítá Hlavatý. Naopak jako klání, které tým posunulo, zmiňuje domácí skalp Slovácka v předposledním kole základní části, kdy Východočeši sice prohrávali, nakonec však triumfovali 3:1.

Povzbuzením do baráže je také poslední výhra 4:2 na půdě Baníku Ostrava. Hlavatý tvrdí, že Pardubice si tam od začátku jely pro tři body. „Baník nastoupil v plné sestavě a troufnu si říct, že jsme byli celý zápas lepší. Chtěli jsme se na baráž dobře naladit, což se povedlo. Podařilo se nám dát hodně branek. To je velké plus, s proměňováním šancí jsme měli problémy," kvituje záložník, který hrál naposledy o záchranu před čtyřmi až pěti lety v dresu druholigového Sokolova.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Uladzimir Ščerba z Dynama Brest a Michal Hlavatý z Viktorie Plzeň během utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy.

Následoval přesun do Pardubic, vykopání Fortuna ligy a povedený první rok mezi elitou. Po krátké anabázi v Plzni, které patřil, hostoval v Mladé Boleslavi. Minulý červen však definitivně přestoupil právě do Pardubic, kde zažívá složitý ročník. „Myslím, že fotbal nehrajeme špatný, ale něco tomu vždy chybělo. Možná málo zkušeností, tým máme celkem mladý. O záchranu a holý život hrajeme vlastně od září, tlak si člověk za takovou dobu už ani nepřipouští. Naučí se k situaci přistupovat. Všechno zlé je pro něco dobré a tato sezona nám paradoxně může pomoct. Je samozřejmě super, že jsme se na poslední chvíli vyhrabali z toho posledního místa," kvituje.

Sestup Zbrojovky vidí Hlavatý jako odpovídající. „Nechci se nikoho dotknout, ale po vzájemných zápasech říkám, že Zlín byl kvalitativně lepší než Brno. A troufnu si říct, že fotbalově také my. Stejně tak Teplice a o dalších týmech výš v tabulce už ani nemá cenu se bavit," vysvětluje.