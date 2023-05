Vyškovské ambice v baráži nekončí, klub touží po postupu do první ligy

Z toho vyplývá i trochu jiný fotbal, který Vyškov hraje: rychlý, živelný, trochu surový. "Jsou to šikovní kluci, ale někdy jim chybí taková evropská zodpovědnost a disciplína," řekl ČTK asistent trenéra Rostislav Horáček, který vede i gólmany a nedá dopustit na reprezentanta do 21 let Antonína Kinského. "Už teď je to naše velká opora, v životě jsem snad netrénoval nadějnějšího brankáře. Ten roste nejen pro naši první ligu," dodal Horáček.