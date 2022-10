V úterý Cedidla slavil, v neděli smutnil. Musíme co nejdřív zabrat, má jasno obránce Zlína

„Dobře víme, jak moc naši fanoušci po úspěchu v utkání s krajským rivalem touží. I pro mě to jsou významnější duely než třeba se Spartou či Slavií. O to víc mě nezdar před našimi příznivci štve," svěřil se zklamaný Cedidla.

Značné rozčarování z další ztráty bodů na svém hřišti neskrýval i zlínský kouč Jan Jelínek. „Velká škoda naší banální chyby na začátku druhé půle. Nevyřešili jsme tu situaci dobře," mrzí ho. „Střídáními jsme pak hru oživili. Jenže naše centry do soupeřovy šestnáctky neměly většinou potřebnou kvalitu. Druhý gól jsme pak inkasovali v době, kdy už jsme se vrhli vabank do útoku," konstatoval.

U svých hráčů by na hřišti uvítal větší emoce. „Kluci utkání odpracovali slušně, ale čekal bych od nich větší drajv. Možná i proto jsme důležitý duel prohráli," míní Jelínek, který si uvědomuje nelichotivé postavení v tabulce nejvyšší soutěže. „Není se za co skrývat, jsme na tom špatně. A musíme udělat všechno pro to, abychom naši bodovou bilanci v příštím zápase v Budějovicích vylepšili," předsevzal si i on.