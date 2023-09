Vachoušek si pohrál s obranou a nachystal vítězný gól. Za odměnu půjde za béčko, vtipkoval Frťala

„Rád chodím jeden na jednoho, něco podobného se mi už povedlo na tréninku přes Marce (Lukáše Marečka), kterému jsem se pak smál. Byli tam proti mně dva, ale cítil jsem, že by to mohlo vyjít. Nakonec z toho byla asistence, takže super. I když Dan (Fila) to zpracoval strašidelně,“ culil se talentovaný teplický fotbalista, jehož z tribuny karvinského stadionu pozorně sledoval i otec Štěpán (sportovní ředitel Teplic).

„Většinou chodím na hřiště zkusit rozhodnout zápas a dneska se to povedlo. Byla to válka od začátku utkání. My i oni jsme teď byli dlouho bez výhry, oba týmy potřebovaly vyhrát. Byly tam souboje, mělo to všechno. Většinou tyhle zápasy o jednom gólu neumíme zvládat, ale makali jsme, podali jsme super výkon a byli jsme za to tentokrát odměnění,“ těšilo Tadeáše Vachouška.