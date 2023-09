Černou sérii Baníku utnul superžolík. Šínovi na gól stačila minuta na place

Přišel, viděl a vyrovnal. Záložníkovi Matěji Šínovi po nástupu na hřiště stačilo pouhých 60 vteřin, aby vystřelil Baníku remízu 1:1 v našlapané aréně Bohemians. Důležitý moment pro ostravskou partu: na čtvrtý pokus uhrála první venkovní bod v sezoně. „Prohrávali jsme, ale nevzdali jsme to. Vždycky bojujeme až do konce, to je naše mentalita,“ poznamenal Šín.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Takhle ostravský záložník Matěj Šín oslavil gól, který pro Baník znamenal remízu 1:1 na Bohemians.

Článek Běžela 86. minuta, když si u postranní čáry plácl s Jiřím Boulou a rozběhl se na jeviště. A přesně za minutu už slavil před napěchovaným kotlem fanoušků Baníku. „Seběhlo se to vážně rychle. Brejk a gól," vyprávěl Šín do televizní kamery. „Tanko to krásně uhrál, dal mi míč pod sebe a já z druhého dotyku vystřelil. Jen jsem mířil na zadní tyč – a vyšlo to." Baník v Ďolíčku začal s chutí a záložník Boula v první půli trefil břevno. Ovšem po pauze muži v modrém zvolnili a v 80. minutě Antonín Křapka poslal Bohemians do vedení. „Zaspali jsme u standardky," mrzelo trenéra Pavla Hapala, jemuž se šest minut nato povedlo střídání. FORTUNA:LIGA Baník na hřišti Bohemians zachránil remízu gólem z 87. minuty „Jestli jsem Matějovi říkal, aby dal gól? To se nedá," zasmál se kouč Hapal. „Ovšem každý, kdo jde za nepříznivého stavu na hřiště, dobře ví, že musí týmu pomoct. Matěj to splnil: vlezl tam a vstřelil remízový gól." Mimochodem, Šínovi nahrál nigerijský útočník Abdullahi Tanko, jenž ve Vršovicích zažil bláznivé odpoledne. Původně měl nastoupit v základu, jenže se zranil během rozcvičky a místo něj dostal přednost Ladislav Almási. Tanko přesto ještě stihl nastoupit na posledních 20 minut a po třech podzimních gólech pomohl důležitou asistencí. „Už den před zápasem měl na tréninku problém s kotníkem, který se mu na rozcvičce ozval znovu. Na konci jsme Tanka potřebovali a s doktory jsme vyhodnotili, že se to dá obstříknout. Takže jsme to udělali a na poslední minuty ho tam strčili," líčil kouč Hapal. ⌛️ 𝗙𝗧 | Z Ďolíčku vezeme bod. #bohfcb pic.twitter.com/L2VNxnBF9a — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) September 16, 2023 Jeho tým měl od začátku sezony dvě tváře. Doma posbíral 10 bodů z 12 možných, ovšem venku třikrát prohrál. V Liberci, v Plzni i na Slavii. Klaplo to až při výjezdu na Bohemians. „V první půli se nám dařilo kombinovat a dominovali jsme, ve druhé jsme měli hloupé ztráty a nakonec jsme museli dotahovat," popsal Hapal. „Naštěstí jsme dokázali zareagovat, vyrovnat a máme první bod z venku. Moc si ho vážíme."