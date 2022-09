Boleslav v lize porazila Slovan po 12 zápasech. Středočeši potvrdili, že se jim více daří venku, kde získali 10 z celkových 12 bodů v sezoně. Jejich trenérovi Pavlu Hoftychovi vyšel návrat do Liberce, který vedl před angažmá v Boleslavi. Severočeši doma podruhé za sebou prohráli a mohou přijít o třetí místo v tabulce. Hosté po druhém vítězství z posledních tří kol poskočili na sedmou příčku.

Mladoboleslavský trenér Hoftych poslal do druhé půle režiséra hry Matějovského. Ve 48. minutě vyběhl hostující gólman Šedu daleko mimo pokutové území, fauloval Matouška a mohl být rád, že mu rozhodčí Křepský udělil jen žlutou kartu.

Chvíli nato hlavičkoval domácí Mikula kousek vedle, ale jinak měli po změně stran více ze hry hosté. V 64. minutě liberecký gólman Vliegen po těžké malé domů špatně trefil míč jen nad sebe a pak ve vzdušném souboji trefil do hlavy střídajícího Skaláka. Sudí Křepský po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu, kterou s přehledem proměnil Matějovský. Čtyřicetiletý záložník přitom v pátém kole pokutový kop nedal.

Liberečtí se ještě v závěru pokusili srovnat. Do útoku vyrazil i gólman Vliegen, po odvrácené standardce se ale dostali Mladoboleslavští do přečíslení čtyř na jednoho, které střídající Stránský zakončil střelou do opuštěné branky zpoza vápna. Svou druhou trefou v nejvyšší soutěži podtrhl první ligové vítězství Středočechů v Liberci po dlouhých 15 zápasech.