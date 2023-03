Van Buren se hlavně nesmí vyspat, prozrazuje Červ. Jaká společná fotka je rozesmála?

Jak v dětství váš vztah ke Slavii vznikl?

Přes dědu, tátu. Celá rodina fandí Slavii. Byl jsem tam už jako malý, i když jsem pak na chvilku odešel, celé dětství jsem Slavii fandil. Je však jasný, že to teď platit nebude, protože potřebujeme zápas zvládnout. Věřím, že ho uhrajeme se ctí.

Komu bude fandit vaše slávistická rodina?

Určitě Liberci a mně. Děda už nežije, ale ten by taky nepochybně fandil mně a mému současnému týmu.

Jaký největší zážitek máte se Slavií spojený?

Určitě první start za áčko před třemi lety, kdy jsem tady v Liberci nastoupil na patnáct minut. Ale jinak v dorostu derby proti Spartě, když jsme vyhráli 7:0. To byla velká věc. Sparta pak dělala velkou čistku.

A jako fanoušek?

Nejsilnějším zážitkem byl asi zápas se Sevillou, kdy jsem mezi lavičkami podával balony. Už jsem byl sice starší, někde na pomezí U17 a U19, ale hrálo se až pozdě večer, takže jsme šli balony podávat my starší. Jinak míče jsem podával i za pana Šilhavého na Strahově, když se hrál na „Rošičáku" poslední zápas s Brnem. Mick van Buren tam chodil s pohárem a já se s ním vyfotil. Teď na podzim jsme se tomu zrovna spolu smáli. (usměje se)

V zimě se však Van Buren do Slavie vrátil. Bude pro vás zvláštní proti němu hrát?

On je super kluk, ale teď to bude prostě protihráč. Víme, jaký je a že je schopný zápas rozhodnout. Doufám, že se nám ho podaří nějakým způsobem vynulovat, aby góly nasbíral až někdy jindy. Hlavně ne v tomhle zápase. Ale jinak mu po souboji s námi přeju, aby nějaký dal a dotáhl se v tabulce střelců na ty nejlepší.

Jak ho zastavit?

Těžko říct, hlavně se nesmí vyspat! (směje se) Když se Mick vyspí, tak je to fakt těžký. Musíme ho dobře dostupovat, vyhrávat souboje a pracovat správně jako tým, že se budeme zajišťovat, kdyby udělal jednoho, aby ho druhý zastoupil. Když bude tohle fungovat, věřím, že to bude platit i na ostatní hráče, nejen na Micka.

Jedna otázka na libereckého hráče by se nabízela sama. Budete v sobotu se Slavií hrát i za trenéra Luboše Kozla? U Nisy však rozhovor s hráčem podmínili právě tím, že hráč na podobné otázky odpovídat nebude. "O budoucnosti trenéra Luboše Kozla vedení klubu nejednalo," reagoval tiskový mluvčí Slovanu Tomáš Čarnogurský. Podle informací Sport.cz vedení klubu na začátku týdně špatnou situaci řešilo, připravovalo se na různé varianty. Na jaře Liberec uhrál z 21 možných bodů jen 5, přičemž ze 4 domácích zápasů nedokázal vyhrát ani jeden a další prohra by už mohla být pro trenérský štáb osudná. „Kdyby se teď Liberci doma nepodařilo vyhrát, tak by nějaká změna mohla přijít,“ říká fotbalový expert Sport.cz a bývalý prvoligový fotbalista Robert Neumann, jenž v Liberci rovněž hrál.

Pro vás bude zápas speciální i proto, že se potkáte opět se svým bratrancem Davidem Douděrou.

Na to se těším moc! Teď nedávno byl i u nás doma a říkal, že se taky hodně těší. Jelikož je pravý bek a já střeďák, tak se sice na hřišti moc nepotkáváme, ale teď na podzim jsme v Edenu jeden souboj měli a tam mě zfauloval. Z toho jsem měl radost. (uculí se) Už jsme proti sobě nastupovali, když byl ještě v Mladé Boleslavi. Hrál jsem proti němu dokonce i svůj první ligový zápas. Teď už jenom čekáme na nejmladšího bratrance Martina, který je zatím v Dukle.

Hecujete se navzájem?

Teď ne, ale na podzim jsme se vsadili o večeři. Ale jelikož jsme prohráli, tak jsem ho na žádnou nezval. Nechal jsem to prostě vyšumět. (směje se) Ještě jsme se k tomu zkrátka nedostali, když jsme každý jinde.

Gratuloval jste mu v týdnu k reprezentační pozvánce?

Určitě, říkali jsme si, že je super, že já jedu na 21 a on do áčka. Moc mu to přeju. Taky to neměl v mládeži jednoduchý, byl hubeňoučkej, nedostával se tam rychle. Ale vždy měl v hlavě svůj cíl a za ním si šel.

Oba umíte na hřišti vybuchnout, dokážete si představit, že si na hřišti vjedete do vlasů?

Samozřejmě, dokázal. Dřív určitě. Když jsme byli menší, hádali jsme se furt. Vždy nás musel strejda nebo moje mamka uklidňovat. Ale teď už jsme oba zkušenější, takže alespoň já se snažím emoce nějakým způsobem krotit, vést je tím pozitivním směrem, aby byly plusové pro mě i pro tým. Jinak mám ale emoce na hřišti rád. Když se vůbec nevypouští, je to pak trochu v křeči. Kvůli tomu musím říct, že mám rád Houšťu (Houštecký, asistent ve Slavii). On je blázen, ale správnej. Na hřišti jsme schopní se poslat někam, ale po zápase si plácnout a jít dál. Myslím, že takhle by to mělo být.

Vybavíte si s ním ze Slavie nějaký zážitek?

Několik. Hlavně strejda, táta od Doudise, hrál s Houšťou ještě v Xaverově, takže jsem viděl nějaká videa, jak magořil, když byl mladý. (usměje se) Když vybouchne, vždy je sranda, jak se všichni snaží nesmát, aby to bylo v pohodě. Ale zároveň když začne mluvit vážně, tak všichni poslouchají, protože respekt má.

Jak vůbec vnímáte realizační tým v čele s Jindřichem Trpišovským? V dospělém věku jste vlastně ve Slavii jiného trenéra nezažil...

To je pravda, už tam je tam fakt dlouho. Když si to člověk vezme zpětně, jaký kvantum hráčů už pod ním prošlo... A teď staví tým znovu. Vlastně celé moje dospívání ve Slavii, U17, U19, béčko a pak půl roku v áčku, jsem vždy směřoval k tomu, že bych se k nim jednou chtěl dostat. Ale to je už taky za mnou. Jsem teď v Liberci a jsem tady spokojený.

Tak pojďme k Liberci. Jak velkým oslabením bude absence Prebsla v obraně?

Určitě nám bude chybět, má velkou fazonu, dařilo se mu. Je nás teď vůbec míň, ale o to víc musíme odvést na hřišti my, co jsme ready. Doufám, že to bude lepší než naposledy, protože v Mladé Boleslavi to úplně dobrý nebylo.

Nejde při současné formě Liberce ze Slavie až strach?

Určitě je dobrý mít vždycky lehký strach, abychom byli obezřetní. Ale zase nemůžeme být úplně posraní. Protože pak člověk nebude hrát, bude se to na nás valit. Když budeme v hlavě takhle nastavený, Slavia nás sežere. Oni to vycítí a budou mít navrch. Takže musíme být nějakým způsobem obezřetní, mít respekt, ale zase ne úplně přehnaný. Nesmíme si myslet, že jsou bohové. Musíme tam nechat vše a uvidíme, na co to bude stačit.

Skoro přesně před rokem Liberec doma Slavii senzačně porazil. Připomínáte si tento zápas v kabině?

Tehdy jsem ještě v Liberci nebyl, ale koukal jsem na něj. Připomenout si ho určitě můžeme, ale zase bych se nekoukal do minulosti. Že se to povedlo na jaře bylo hezký, ale zápas byl taky taková haluz. Myslím, že Liberec měl nula střel na bránu, ještě hrál v deseti. V tu chvíli prostě hrál, na co měl a vyšlo mu to. Tak proč by se nám to nemohlo podařit znovu?

Slávisti si tehdy hodně stěžovali na terén, jak aktuálně vypadá?

Trochu se zlepšil. Na začátku jarní části bylo hřiště ještě dobrý, ale před Olomoucí dva dny pršelo a tím zápasem jsme hřiště úplně přeorali... Teď už prý tráva začala zase trochu růst, tak by mohlo být lepší, ale v topu prostě není.