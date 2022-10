Tři zářezy Řezníčka popravily Pardubice. Brno je můj osudový klub, ví zkušený střelec

Ten nastřílel zatím všechny branky poněkud paradoxně na hřištích soupeřů, což je málokdy vídaný počin. „Před zápasem jsem nad tím přemýšlel, je to zvláštní a ještě jsem to snad nikdy nezažil. Doma musíme zabrat ale jako tým, není to jen o mně, i když bych se samozřejmě moc chtěl radovat i před našimi fanoušky," zasnil se ostřílený bomber, jemuž chybí ještě 12 zásahů k získání vstupenky do Klubu ligových kanonýrů.