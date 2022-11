Ve Zlíně jako před lety v Plzni. Záchrana je výzva, potřebujeme aspoň dvě posily, tvrdí Vrba

Prozradil, že do Zlína jezdil v minulosti jako soupeř rád. „Na pozici trenérů tady byli kupříkladu Vlasta Mareček nebo Bob Páník, s nimiž jsem měl velmi dobré vztahy. Pocházím z Přerova, a tak to sem mám kousek. I díky tomu se cítím ve Zlíně skoro jako doma," tvrdí.

Zatímco v minulosti byl Vrba zvyklý usilovat spíš o mistrovské tituly či účast v evropských pohárech, nyní ho čekají záchranářské práce. „Je to výzva. Dobře vím, v jaké situaci mužstvo je. Bavíme se o posílení. Samozřejmě v ekonomických možnostech, jaké klub má. Doufám, že najdeme vhodné fotbalisty a takový způsob hry, abychom poskočili na jaře v tabulce do vyšších pater," přeje si.

Viděl poslední podzimní ligový duel fotbalistů Zlína se Slavií (0:4), v němž Ševci Pražanům cestu ke třem bodům výrazně usnadnili. „Vezu si flešku s dalšími zápasy. Vynasnažím se pracovat v zimní přípravě s mužstvem tak, abychom se na jaře vyhnuli bojům o udržení. To by byl první krok. Pokud se nám to podaří, měli bychom na něj pak navazovat. Chci, abychom se postupně posunuli do středu ligové tabulky a třeba i bojovali o poháry," uvítal by do budoucna Vrba.