Kouč Vrba už podepsal ve Zlíně smlouvu, povede na jaře Ševce k záchraně mezi elitou

„Každopádně je to jeden z nejúspěšnějších koučů v historii české ligy. Když se objevila možnost ho přivést, nebylo nad čím váhat. Jednání byla korektní, příjemná a rychlá. Usnadnilo je to, že Pavel k nám sám chtěl," uvedl viceprezident klubu Zdeněk Grygera pro zlínský web na adresu trenéra, který v minulosti působil i v ruské Machačkale a v bulharském Ludogorci. „Na spolupráci s ním se všichni velice těšíme. Jeho příchod je pro nás nový impulz do další práce," dodal.