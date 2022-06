Velký návrat bývalého kapitána do Sparty? Rosický láká Sivoka

„Sivok by měl být jeho pravou ruku, na starost by měl výhradně áčko. Měl by být v každodenním styku s trenérem a být mu nápomocen i ve chvílích, kdy bude Rosický zaneprázdněn dalšími povinnostmi - jako byla třeba nedávno finalizace odchodu Adama Hložka do Leverkusenu," potvrzuje pro Sport.cz zdroj blízký dění ve Spartě.