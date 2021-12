Verstappen ho nabudil. Pulkrab hattrickem sestřelil bývalé spoluhráče

Po svém prvním ligovém hattricku si schoval oranžový míč, s nímž ho nasázel. „Viděl jsem to nedávno u Krejdy (spoluhráče Krejčího mladšího). Mě by to nenapadlo, ale Hložan (Hložek) mi balon hned přinesl. Nechám si ho podepsat od všech spoluhráčů a odnesu domů," usmíval se. Se sedmi góly už je nejlepším střelcem týmu.