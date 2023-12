Veselý ostře: Trénovat nároďák je mediálně za trest. Umíme jen nadávat a cinkat klíči

Liberec je v pohodě, dnes posedmé v řadě neprohrál. Berete bod?

Bodu si musíme vážit. I s ohledem na to, že Liberec přeskočil krizi, kterou měl. Hraje v ustálené sestavě, hráčům vepředu se daří. Našim naopak ne. U Slovanu je vidět, že jsou v pohodě. Umí si pomoci i individuálně, když to nejde systémově. Jedou na téhle vlně. I v početní převaze to chvilkami vypadalo, že za bod budeme rádi.

Zmínil jste vyloučení Ahmada Ghaliho z 58. minuty, které bylo zlomovým momentem utkání. Čím to, že jste proti oslabenému soupeři nedokázali skórovat?

Ukázalo se v plné nahotě to, co nás trápí v celé podzimní části, a to schopnost dobrat se k brance. Dostávali jsme se tam těžko. Něco jsme si vytvořili, ale Liberec dobře bránil. V prvním poločase byl určitě nebezpečnější i dopředu, ve druhém pak my díky územnímu tlaku. Remíza je tedy zasloužená. Já ale nejsem spokojen s tím, co předvádíme dopředu. Chybí nám kvalita i klid.

Po přestávce měla Bohemka velkou šanci, ovšem bohužel ji nevyužila 🙁 Dnešní utkání tak končí bezbrankovou remízou 😶



Reportáž: https://t.co/fsskvB1n75#BOHEMKADOTOHO #BOHLIB pic.twitter.com/42SKzpcdR9 — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) December 13, 2023

V prvním poločase vás několikrát podržel brankář Martin Jedlička. Máte už informace, jestli si jej Plzeň v zimě stáhne v hostování zpět?

To nevíme. Je to věc na úrovni činovníků obou klubů. Musí to mezi sebou vykomunikovat pan Jakubowicz s Adolfem Šádkem z Plzně. Do konce týdne měla proběhnout schůzka, ale nevíme, jestli k ní určitě dojde. Plzeň si Jedlu každopádně může stáhnout. My chceme vědět, jak to bude, aby to pro nás mělo smysl. Pokud by tu měl zůstat jen půl roku, museli bychom to taky zvážit. Máme i gólmany za Jedlou, kteří čekají na svojí šanci.

Na závěr podzimu vás v sobotu čekají poslední České Budějovice, takže proti nim asi budete chtít zase jednou bodovat naplno…

To jsme chtěli i teď. Ale pokud nevstřelíme branku, tak nevyhrajeme. To je jednoduché. Otázka je, jak přijedou Budějovice. Herně nevypadají špatně, bude to velmi těžké utkání. Nebudou mít co ztratit. Nevíme, v jakém se nachází rozpoložení, jestli se tam něco neděje. Máme dva dny na to se připravit a to utkání zvládnout.

Pak vás čeká zimní pauza, během níž by se mělo odtajnit jméno nového reprezentačního trenéra. Pokud jím bude Ivan Hašek, mluví se o tom, že byste mu mohl dělat asistenta. Je to pro vás velká čest?

Kdykoliv o vás někdo takhle spekuluje, je to milé. V tuhle chvíli nad tím ale nepřemýšlím. Nikdo se mnou nejednal, žádná oficiální nabídka nepřišla. Teď mě zajímá Bohemka, mám tady platnou smlouvu. Nejsem ten, kdo odsud chce utíkat. Mám dlouhodobý kontrakt a z toho vycházíme. Myslím, že to, co se okolo pozice trenéra národního týmu děje, je obecně nedůstojné, nejen mediálně. Některé články lidí, kteří sami trénovali, jsou za hranou slušnosti.

Dělá s vámi něco fakt, že ač jste ještě před pár lety trénoval v nižších soutěžích, tak jste nyní tématem i pro reprezentaci?

Se mnou to nedělá vůbec nic. Když vidím, jaký je okolo toho mediální tlak, humbuk nenávist… Ani novináři už si neberou servítky. Přenáší se to, co bylo kolem Jardy Šilhavého a Michala Bílka. Přijde mi, že tady hlavní trenér reprezentace může za všechno. Za ceny energií, za drahotu v supermarketech, za stav českého fotbalu. Je to mediálně za trest. Ať už co se týče novinářů, kteří k tomu přispívají a vytvářejí negativitu, nebo kvůli komentářům lidí z oboru. Byl bych rád, kdyby to bylo více v normálním duchu. Agresivita ničemu nepřispívá. Fotbalu tyhle diskuze za hranou nepomůžou. Přijde mi, že se to dostává do role, jako když se volí prezident. Trenéra bychom měli podporovat, ať už to bude kdokoliv. Ať to je více týmové. Umíme jen chodit na náměstí a cinkat klíči, když se něco vyhraje. Pokud se nedaří, umíme jen nadávat. Trenérům, hráčům… Fotbal by měl být nositelem dobré energie, ne nenávisti.

Uvažoval byste případně o variantě, kdy byste vedl Bohemians jako hlavní kouč a u reprezentace působil v roli asistenta?