Víc než čtvrt hodiny navrch. Cítím se na hov.., ulevil si kapitán Sparty po maratonském nastavení

„Bavil jsem se po zápase se Šulem. Sudí mu řekl, že tam kontakt byl, ale že si pro něj šel. Já jsem to neviděl. Kontroloval to ale VAR. Není důvod rozhodnutí zpochybňovat," líčí Krejčí.

🗣️ KREJČÍ | „Vstup jsme měli dobrý. Dali jsme brzy gól. Nedokázali jsme pak ale přepnout do toho módu z přípravy, kdy jsme byli silní na balonu. To tam dnes bohužel nebylo.“

„Závěr poločasu jsme nezvládli. Přijeli jsme sem vyhrát, ale nedokázali jsme přepnout do módu z přípravy, kdy jsme byli silní na balonu. Byla to spíš taková válka. A také klobouk dolů před Olomoucí. Šlapala do toho stejně jako my," hodnotí kapitán.