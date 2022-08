Víc odchovanců v A-týmu Slavie? Fanoušci by to určitě přivítali, myslí si Zlámal

Fotbalová Slavia vybojovala postup do Konferenční ligy, což je jistě důvod k radosti. Pořad Přímák se však opět zabývá skutečností, že vršovický klub aktuálně nemá příliš mnoho vlastních odchovanců ve svém A-mužstvu. Mělo by se to do budoucna zlepšit? „Určitě by to přivítali fanoušci. Mně by se to také líbilo, vždy mám radost, když tam nějakého mladého hráče vidím, ale je to spíš otázka na trenéra nebo vedení Slavie,“ reaguje Ondřej Zlámal v pořadu Přímák na Sport.cz.

Víc odchovanců v A-týmů Slavie? Fanoušci by to určitě přivítali! Úryvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Na soupiskách pro evropské poháry sešívaným propadala hned tři místa ze čtyř vyhrazených pro odchovance. Tuto roli plní pouze Matěj Valenta, který se v létě vrátil z Českých Budějovic. Ohledně budoucích nadějí však bývalý mluvčí klubu Slavie nemá starosti. „Teď budou hrát Youth League, budou v té mistrovské části, tak třeba se tam někdo objeví. Na tom B listu je celá řada zajímavých hráčů, někteří už se představili v Konferenční lize," upozorňuje Zlámal. Jaký hráč by se hodil Slavii? A koho by měla stáhnout zpět z hostování? Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz Z jeho pohledu je přechod k většímu počtu odchovanců v prvním týmu lepší variantou především do budoucna. Africkou cestou Slavie trpí naši hráči. Pasáž z pořadu PřímákVideo : Sport.cz „Buď to bude tak, jako doteď, že budou protáčet soupisky. A podle mě to je zbytečně složitá cesta, nebo se pokusí dlouhodobě zabudovat odchovance do kádru. Myslím si, že pro český fotbal by byla lepší ta druhá cesta," míní fotbalový reportér. Více k tomuto tématu najdete ve videu z pořadu Přímák. Podcasty a pořady PŘÍMÁK: Plzeň má v rukávu přestupový trumf. Kdo opustí Slavii?