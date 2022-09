Viktorka bude mít díky svému stylu proti Slavii výhodu, tuší Čech. Sparta je v křeči

Opustil po změně majitele místo ve vedení Chelsea a podle dohody nesmí šest měsíců pracovat nikde ve fotbalovém prostředí.

Činorodý Petr Čech se ovšem ani tak nenudí. Online studuje MBA, univerzitu v Ženevě. Právě dodělává diplomovou práci o inovacích ve sportu, z pohledu fotbalu i byznysu.

Pomalu se také rozhlíží, kam povedou jeho další profesní kroky. Ačkoliv je rodina pevně usazená v Londýně, pán domu předem nevylučuje ani případný návrat domů.

Petr Čech o Jindřichu StaňkoviVideo : O2 TV Sport

„Nechávám to otevřené, všechno je možné. Člověk dělá rozhodnutí, až když má v ruce nabídku nebo vizi. Rodina tady má zázemí, děti tady hrají fotbal, mají tady školu, to všechno taky hraje roli. Dveře se mohou otevřít i jiným směrem, než je sport, i trénování je jedna z věcí, která by mě lákala a zajímala," naznačuje Čech, že možností má spoustu.

Nadále se věnuje také bubnování a lednímu hokeji. „Ještě nevím, kde budu chytat. Objevily se další týmy, které mají zájem, uvidíme. Zatím trénuji v Guildfordu," usmívá se Čechíno.

Nadále bedlivě sleduje českou ligu, jejíž ozdobou bude nedělní šlágr mezi mistrovskou Plzní a vicemistrovskou Slavií.

Petr Čech o SpartěVideo : O2 TV Sport

„Za mě může mít výhodu Viktorka. Když se podíváme na styly, jakými soupeři hrají, tak Plzeň umí i z hlubokého bloku, dokáže soupeře uzavřít a vyrážet k protiútokům. Dokáže si najít šanci, i když hraje do plných, velmi silná je ve standardních situacích," vysvětluje své předpoklady.

„Když se podíváme na Slavii, pokud hrála do plných a nedala rychle gól, aby se zápas trochu otevřel, tak měla celkem problémy, protože má tým hodně rychlostně vybavený a dost spoléhají na rychlost a prostor. Tyto dva styly na sebe narazí, a pokud jde o způsob hry, myslím, že může vyhovovat víc Plzni," přemítá Čech.

„Uvidíme, všechno může být naopak. Ale pokud by šla Plzeň do vedení, může mít velkou výhodu, protože organizovaná hra s protiútoky jim taky sedí. Hra do plných Slavii momentálně trochu vázne. Jakmile nemá prostor, ještě nenašla takovou pohodu ve finální fázi, aby si vytvářela více šancí," všímá si odchovanec Viktorie.

Plzni k titulu i postupu do Ligy mistrů výraznou měrou pomohl brankář Jindřich Staněk, který v poslední době předvádí zázračné zákroky.

Kdo kope nejlepší standardky ve Fortuna lize? Ptáme se v PřímákuVideo : Sport.cz

„Jeho kvality ukazuje, že v mladém věku odešel do Anglie. V Českých Budějovicích měl vedle sebe naprostého profesionála Jardu Drobného. Staňka pak nakopl hlavně přestup do Plzně, klidně může v reprezentaci tlačit na Tomáše Vaclíka. Myslím, že by se klidně zase mohl vrátit do Anglie nebo odejít kamkoliv do přední ligy," chválí Čech jednoho ze svých následníků.

Naopak Sparta, jejíž dres také oblékal, mu radost nedělá.

„Změnila trenéra, chce to trochu času. Je znát i změna přístupu, filosofie. Pak je důležité chytit se pozitivními výsledky, získat sebedůvěru. Jenže Sparta klopýtla hned v předkole Konferenční ligy, pak ztratila v lize. Nezískala klid a pohodu, tlak na tým i celý klub narůstá. Hráči se snaží, dřou, chtějí až moc, právě křeč je asi brzdí. Na výsledcích se to projevuje," popisuje letenskou současnost.