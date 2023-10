Hradec Králové

KONEC | Byla to bitva, ale vítězství a důležité body jsou naše! Teplice porážíme 1:0! pic.twitter.com/hZwW1wK3xF

Nejvíce vzruchu přinesla závěrečná pětiminutovka první půle. Nejprve Chaloupek prudkou hlavičkou těsně minul, v 41. minutě už ale 6412 diváků vidělo úvodní branku, když Čmelík nacentroval z pravé strany a míč se snesl až za záda překvapeného Grigara. Uzdravený slovenský záložník stylově oslavil návrat do sestavy po šestitýdenní absenci. Severočeši se záhy radovali z vyrovnání po Knapíkově dorážce, sudí Všetečka ale nakonec po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu Vachouška, který se zapojil do hry.

Teplice vstoupily druhé půle se dvěma změnami a zvýšenou aktivitou. V 50. minutě protáhl Bajzu hlavičkou k tyči Jásir a následně Beránek z úhlu nedokázal usměrnit míč do sítě. Na další šance ale „Skláři“ čekali marně a jen potvrzovali, že před tímto kolem měli nejhorší ofenzivu soutěže spolu s Pardubicemi a Jabloncem (10 gólů).

V 67. minutě opět zaváhal Grigar, když neodhadl centr na zadní tyč a střídající Hais poslal míč do sítě. Také v tomto případě ale zasáhl kvůli ofsajdu videorozhodčí, který zkoumal i situaci po rohovém kopu o tři minuty později. Všetečka nejprve udělil Knapíkovi červenou kartu po souboji s Čihákem, následně však svůj verdikt opravil na kartu žlutou. V případě vyloučení by Severočeši dohrávali v oslabení páté z posledních šesti soutěžních utkání.

Východočeši v závěrečné čtvrthodině ani v nastavení soupeře do žádné větší gólové příležitosti nepustili a s přehledem si došli pro třetí čisté konto v ligovém ročníku. Ve všech případech se jim to povedlo doma na novém stadionu. Teplickému trenérovi Frťalovi nevyšel 50. ligový zápas v roli hlavního kouče a duel proti bývalému klubu, který dovedl v roce 2021 zpět do nejvyšší soutěže.