Vracejí se do Baníku, ale téměř se neznají. Trenéra Vrbu jsem potkal jednou na besedě, vzpomíná Frydrych

Oba jsou původem z Olomouckého kraje, Vrba z Přerova, Frydrych ze zhruba 40 kilometrů vzdálených Hustopečí nad Bečvou, přesto se takřka neznají. „Když jsem hrál za ligové áčko Baníku, tak mě jednou pozvali na besedu do základní školy Jana Šoupala, kam jsem v Ostravě chodil do deváté třídy. A trenér Vrba tam byl taky. To bylo vlastně jedinkrát, kdy jsme se potkali. Jinak jsme se setkávali jen jako soupeři. Já jako hráč Slavie, on coby trenér Plzně," připomněl Frydrych.

Už jste s trenérem Vrbou stihl probrat, co od vás očekává?

Zatím jenom po telefonu. Nějaké informace jsme si předali, ale příprava teprve začne (v sobotu 18. června), takže prostoru bude ještě dost.

Baník vás lákal už před dvěma lety. Proč jste na nabídku nekývnul už tehdy?

Chtěl jsem vyzkoušet zahraničí. Bylo mi třicet let a cítil jsem to jako možná poslední šanci zahrát si jinde než v české lize. Baník byl tehdy také ve hře, ale ozval se ve chvíli, kdy jsem už byl už domluvený v Polsku.

V Polsku končíte sestupem. Nelitujete, že jste nešel do Baníku?

Určitě ne. Neřeknu asi nic překvapivého, bylo to zajímavé i po finanční stránce. Ale především jsem chtěl zkusit něco jiného. Z Ostravy to máme do Polska blízko, přesto je jiné tam působit a jen tam občas jezdit. Především jsem ale chtěl zjistit, zda se dokážu prosadit i v jiné lize. To se mi myslím povedlo. Byla tam i jistá podobnost s Baníkem, protože Wisla má hodně horkokrevné fanoušky. Nebylo to vůbec jednoduché se vracet do Krakova po zápase, který definitivně rozhodl o tom, že jsme spadli.

Překvapilo vás, že Baník snahy o to získat vás nevzdal a po dvou letech se znovu ozval?

Ani ne, protože jsem byl s panem Grussmannem (sportovní manažer Baníku) delší dobu v kontaktu. Vyptával se mě, jak to mám ve Wisle, takže jsem ten zájem cítil průběžně. Až do teď jsem ale vždycky odpovídal, že jsem tam spokojený. Což se po sestupu trošičku změnilo.

V Krakově jste měl smlouvu i na příští sezonu, neměl jste potíže s odchodem?

Oni sami se chtěli bavit o tom, co bude dál, ale nebylo jednoduché odejít. I proto, že jsem většinu sezony byl kapitánem týmu. Zvažoval jsem, že bych třeba i zůstal, protože jsem cítil větší zodpovědnost. Po sestupu ale museli asi o polovinu snížit rozpočet, takže hledali cesty, jak se domluvit na jiných podmínkách. To ale neklaplo, ale nakonec jsme se rozešli ke spokojenosti obou stran. Jejich podmínkou bylo, abych nešel nikam jinam do Polska.

Ve Slavii jste byl zvyklý hrát o tituly, evropské poháry. Baník má už také tyto ambice. I to vás přivedlo zpět?

Přicházím jako zkušenější hráč a udělám vše, co bude v mých silách, abych pomohl ambice naplnit. Je důležité, aby hráči měli vize, které chtějí uskutečnit a doufám, že v tom dokážu pomoct.

Sledoval jste, jak se Baník za těch sedm let změnil, nebo to byla uzavřená kapitola a nad návratem jste nepřemýšlel?

Určitě uzavřená nebyla. Moc dobře si pamatuju, kde jsem vyrostl, odkud pocházím a naučil se hrát fotbal. Navíc moje manželka je z Ostravy a stavíme tu i dům. Jsme v Ostravě doma. Tuhle kapitolu jsem přestupem do Slavie určitě neuzavřel a jsem rád, že jsem se nyní mohl vrátit. Sledoval jsem Baník, po odchodu do Polska jsem k tomu přidal i Slavii. Neříkám, že jsem viděl všechny zápasy, ale pokud to šlo, tak jsem oba kluby sledoval.

Vracíte se domů, ale vlastně do úplně jiného klubu, ne? Baník, který jste v roce 2015 opouštěl byl hodně odlišný, viďte?

Je vidět, že klub pod panem Brabcem (majitel Baníku) rozkvétá. Ta situace je úplně jiná, Myslím, že to nedělá radost jenom mě, ale celé Ostravě. Doufám, že budu svými výkony schopný pomoct k tomu, aby se klub posunul dál a výš.

Foto: Wisla Krakow Michal Frydrych se raduje z gólu v dresu Wisly Krakow.Foto : Wisla Krakow

Vnímáte konkurenci na stoperské pozici Baníku Lischku, Pokorného, Svozila, Chlumeckého?

Konkurence je dobrá a hráče pohání dopředu. Zažil jsem to ve Slavii i v Krakově a musel jsem si místo v obou klubech zasloužit. Takže v tomto je to jenom ku prospěchu.

Znáte některého z nových spoluhráčů? Je v Baníku vůbec někdo, s kým jste si zahrál v jednom týmu?