Vrba jeden gól nezaregistroval. Už jsem zdravil diváky a rodinu, smál se po rekordní výhře Zlína

Ševci vstřelili v nejvyšší soutěži pět branek po dlouhých dvaasedmdesáti letech. „Pět? Já myslel, že to bylo 4:1. Poslední čtvrthodinu jsem už zdravil fanoušky a svoji rodinu, takže jsem asi jeden gól nezaregistroval," smál se evidentně dobře naladěný kouč Pavel Vrba. „Každopádně mě hodně těší, že jsem byl u toho, když se ve Zlíně přepisovala historie. To je velmi pozitivní zpráva," radoval se.

Červené karty před dvěma týdny na Slovácku a teď ve Zlíně byly podle něj diametrálně odlišné. „Zatímco v Uherském Hradišti to byla nedisciplinovanost našeho hráče, my jsme si v zápase s Budějovicemi faul vynutili. Proto jsem to ani nepociťoval jako nějakou satisfakci," uvedl Vrba k situaci, kdy Havel poslal už po 36 vteřinách od zahajovacího hvizdu na trávník půl metru před velkým vápnem unikajícího Vukadinoviče.