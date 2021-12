Vrba o smlouvách: Pulkrab si připravil pozici, Dočkal je pořád pan Fotbalista

Na to, že v poslední době hrál méně nebo vůbec, zápas zvládl velice dobře. Co se týká jeho budoucnosti, je to otázka na sportovního ředitele a vedení klubu. Pokud se budou ptát mě, je to spíš otázka na únor nebo březen. Uvidíme po zimní přípravě, v jaké bude formě. Bořka si cením, protože je v kabině hodně důležitý. V derby zase ukázal, že je pořád pan Fotbalista.