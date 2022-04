Vrba: Obrovské rozčarování, o titul už nehrajeme! Nejdůležitější teď bude finále poháru

Zásah to byl. Oba vykartovaní mohli stopera hrát. Jeden z nich asi určitě. Na druhou stranu máme ve Spartě hráče, o kterých jsme přesvědčení, že by to měli v takových zápasech zvládat. Teď je otázka, jestli to tak je nebo ne. Možná, že právě takový zápas nám ukazuje, na co na některých postech máme. Pak přišel třeba Vydra a zvládl to lépe než někteří hráči, kteří se s námi připravují. Což je dobře pro výchovu, ale není to dobře pro nás v áčku...