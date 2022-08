Vrba oslavil třístý ligový zápas první výhrou s Baníkem. Je to velká úleva, přiznal

„Vždy, když jde soupeř tak brzy do oslabení, tak je to výhoda. V prvním poločase jsme jasně dominovali, měli jsme tam akce, které byly koukatelné. To výrazné vedení nám ale paradoxně ublížilo, protože jsem myslel, že druhou půli odehrajeme ve větším klidu," hodnotil Vrba.

Po premiérové ligové výhře na pozici hlavního trenéra Baníku si hodně oddychl. „Po těch dvou ne úplně povedených zápasech je tohle vítězství velká úleva. Protože ta očekávání a ambice jsou v Baníku jasně dané a start do ligy se nám úplně nepovedl," přiznal Vrba.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Hráči Baníku Ostrava se radují ze vstřelené branky.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Úvodní šanci zápasu měl hostující Cedidla, balon do sítě ale dostal až domácí stoper Frydrych, jenž se ve vápně odpoutal od Filla a hlavou prodloužil centr Fleišmana. „Nevěděl jsem, zda bránit Frýďu, nebo krýt volného protihráče na hranici vápna. Dostal jsem pokyn jít na vápno a Frýďa dal gól. Asi jsem se rozhodl špatně, kdybych zůstal u něj, tak by možná gól nedal," popisoval Martin Fillo.

„Ten první gól nás nalomil, ale utkání jsme si prohráli až tou červeno kartou, po které jsme dostali ještě další dva. Honit to na Baníku v deseti je složité," krčil rameny trenér Zlína Jan Jelínek.

Červenou kartu za zákrok Jana Silného na hlavu Jana Laštůvky krátce po utkání zlínský trenér hodnotit nechtěl. „Z mého místa jsem viděl, že Silný dobíhá dlouhý balon a Lašty mu jde pod nohy. Byl jsme překvapen červenou, ale viděl jsem, že brankář tam měl krvavé zranění. Musím se podívat, zda tam byl včas, nebo pozdě. Jestli ta jeho práce byla ještě k něčemu," komentoval Jelínek.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva brankář Stanislav Dostál ze Zlína, Filip Kaloč z Ostravy a Jakub Kolář ze Zlína.Foto : Vladimír Pryček, ČTK

Baník využil přesilovku ke dvěma gólům, ve druhé půli ale převaha hráče znát nebyla. Hosté dokonce i v oslabení snížili Kolářem na 1:3. „Škoda, že to snížení nepřišlo o něco dříve, mohlo to být zajímavější. Je možné, že kdybychom byli v plném počtu, dokázali bychom tady urvat body. To už se ale nedovíme," přemítal.

Premiérový gól i asistenci si ve třetím ligovém kole do statistik zapsal 20letý mladíček Petr Jaroň, který využil po šesti minutách využil přesilovku. „Kali (Filip Kaloč) mi to nahrávkou krásně narýsoval, mě už zbývalo jen prostřelit brankáře," usmíval se baníkovský odchovanec, jenž v prvním poločase promluvil do vývoje zápasu ještě jednou, když od brankové čáry poslal do vápna centr, na který nejlépe zareagoval skórující Buchta.

„Snažím se makat, abych byl v základu. Jsem moc rád, že to vychází. Každým zápasem mi roste sebevědomí a cítím se lépe. Snad teď i těch gólů začne přibývat," svěřil se Jaroň.