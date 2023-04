Vrba potlesk fanoušků Plzně nevnímal, ale vrací se rád. Výhry konkurentů? Komplikovaná situace, říká

Vrba s Viktorií v minulosti vyhrál třikrát domácí soutěž, jednou pohár a opakovaně dovedl klub do Ligy mistrů. I proto se při vyhlašování svého jména před utkáním dočkal potlesku. „Nevnímal jsem to, ale asi za to může, že jsme tady s tímto publikem prožili dost dlouhé období a v určitých fázích úspěšné. Vždy sem přijíždím rád," pravil Vrba po konečném hvizdu.

Jen v jeden moment kotel domácích skandoval na adresu soupeře hanlivé urážky, ale těžko říct, jestli směřovaly přímo Vrbovi, nebo obecně Zlínu. „Jednou tam byly pokřiky, které mi férové nepřipadaly, ale to se ve fotbale stává. S fanoušky vycházím podle mě dobře, mám je rád, vždy vytvoří hodně fotbalovou atmosféru. Dnes jsou spokojení, já zklamaný, ale takový je život," komentoval trenér.

Zlín vysokou porážkou 0:4 nezareagoval na výsledky přímých konkurentů v boji o záchranu. Pardubice v sobotu porazily Hradec Králové, Teplice uspěly v Olomouci a České Budějovice v neděli rozstřílely Jablonec.

„Mělo to na nás velký vliv, výsledky nás dostaly do hodně komplikované situace. Něco nás překvapilo, ale tak to ve fotbale bývá. Co si neuhrajeme, mít nebudeme, nikdo nám nepomůže. Máme teď podstatný zápas doma s Bohemians. Tři body důležité, abychom vůbec přemýšleli o pozicích, které nás dostanou do role, abychom hráli alespoň o baráž," uvědomuje si Vrba, že Zlín ztrácí na předposlední Pardubice a tedy na přímou záchranu aktuálně tři body. Do konce zbývá i s nadstavbou sedm duelů.

Vysoká porážka však určitě náladu nezlepší. Generální manažer klubu Zdeněk Grygera navíc v týdnu překvapil vyjádřením, že Zlín putuje na západ Čech zvítězit.

Vrba výrok mírnil tím, že tým nikdy nemůže říkat, že prohraje a jede na výlet. „Spíše bych to definoval, že naším snem bylo získat bod. Nestalo se, nesplnili jsme to a jedeme domů s prázdnou. Přiznejme si, že Plzeň byla lepší a zaslouženě zvítězila," poupravil prohlášení trenér.

Z Plzně se vracíme bez bodu… pic.twitter.com/Ls8f3Td4Z3 — FC TRINITY Zlín (@footballzlin) April 23, 2023

Zlín srazily hlavně neubráněné standardní situace. „Naše defenziva při nich byla špatná, za stavu 0:2 byl zápas rozhodnutý," litoval Vrba a poukázal na rozdíl v kvalitě hráčů a technické dokonalosti, v obojím je podle něj Plzeň daleko lepší.

Hodně se však bude mluvit o první trefě kapitána Viktorie Lukáše Hejdy. Při gólové situaci bylo vše v pořádku, ale během akce, z níž pramenil faul a centr Jana Sýkory, byl v ofsajdu Matěj Vydra. Vrba situaci komentoval neurčitě: „Tak napište, že to byl ofsajd. Já jsem to viděl nějak, rozhodčí jinak, tak napište, jak to bylo."