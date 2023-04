GLOSA: Tygr z Edenu se probral. Šíře kádru mluví pro Slavii

Tak jsme první, no a co...? Dvě kola si dlouho nepoznaný song prozpěvovali příznivci Sparty, v sobotu se sborový chorál opět vrátil do Edenu. Slavia se díky lepšímu skóre vyšvihla dvě kola před koncem základní části zpátky do čela fotbalové Fortuna ligy. Letenští sice na Slovácku udrželi jarní neporazitelnost, druhá remíza v řadě je ovšem stála vedení v tabulce.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Fotbalisté Slavie zleva David Douděra, Oscar Dorley a Christos Zafeiris se radují z gólu v utkání s Bohemians.

Pánové, tak kdo je tady favoritem...? Zisk rivalů je shodně 62 bodů. A ani bookmakeři nemají jasno. Před sobotní půlnocí platilo, že Slavia i Sparta mají rovněž shodný kurz 1,90 na zisk mistrovského titulu. Vzájemný souboj v derby skončil před týdnem smírem, pro vedení v tabulce jsou na jaře určující ztráty s jinými soupeři. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Pro Spartu se Uherské Hradiště stává prokletým zapovězeným územím. Ze sestavy jí vypadl útočník Čvančara a absence nejlepšího střelce se ukázala být citelnější, než by bylo zdrávo. Letenští nezachytili začátek zápasu a stejně jako v derby museli dohánět. Ačkoliv si později vytvořili velký tlak, víc než bod nezachránili. Zatímco vítězný marš Sparty se zastavil, sešívaní po období nečekaných ztrát nabírají na síle. Šíře kádru mluví v jejich prospěch. Na Letné jim chybělo hned devět hráčů, přesto si obdivuhodně poradili. Mimo stále zůstávají David Jurásek, Lingr či Ševčík, i bez nich čtvrté Bohemians v dalším derby jednoznačně porazili. Pro Spartu by tak rozsáhlá marodka znamenala větší problém. V poslední době jí chybí zásadnější příspěvek mužů z lavičky. Čtvrtá žlutá karta hrozí již sedmi hráčům, přitom Kairinen, Krejčí, Kuchta, Zelený a Haraslín patří do základní jedenáctky. Kouč Priske se musí modlit, aby ji nechytili ve šlágru vloženého kola proti Plzni a nechyběli mu pak v Liberci. Rychlý fotbal ve Fortuna lize předvádějí Slavia, Sparta, Mladá Boleslav i Pardubice. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz Tygr z Edenu se probral ve finální fázi sezony. Již v úterý se Slavia vypraví do Ostravy, kde v minulé sezoně v obou případech jen remizovala. Baník se na ni v domácím prostředí umí vytáhnout. Zvládnout v Ostravě, co nedokázala Sparta v Hradišti, to je pro sešívané výzva. Navíc když platí, že na hřišti soupeřů v lize nezvítězili v pěti posledních výjezdech.