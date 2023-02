Vrba se po Spartě zlobil na hříšníka! Fillo snad vytvořil světový rekord

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře. Padesát minut nebylo z naší strany vůbec dobrých. Nechali jsme Spartu hrát, a ta nás trestala za špatné bránění," tvrdil Vrba. Po snížení na 1:3 se ovšem karta obrátila a jeho mužstvo bylo rázem lepší. „Jako kdyby někdo do něčeho bouchl. Najednou jsme začali sparťany přehrávat. Škoda, že jsme nepřidali ještě i vyrovnávací gól. Měli jsme na něj dvě šance," litoval.

V rozletu jeho tým zabrzdil střídající Martin Fillo, který chvíli po příchodu na hřiště viděl krátce po sobě dvě žluté karty a musel předčasně pod sprchy. „Jeho absence hodně poslední minuty ovlivnila. Mohli jsme si vynutit větší tlak. Tak zkušenému hráči by se něco takového nemělo stát. Být vyloučený za šest minut je snad světový rekord. Možná byl přemotivovaný, ale takové situace musí zvládnout," nebral si Vrba servítky.

Čanturišvilimu pro změnu vyčetl zbytečný roh před první brankou Sparty hned v úvodu střetnutí. „Provedl to tragicky. Neměl soupeři vůbec dovolit standardku zahrávat," měl jasno zlínský trenér. A nelíbilo se mu ani, jak si jeho fotbalisté počínali před druhou trefou Letenských. „Čvančara vystřelil ze třiceti metrů a sám poté ještě dorazil balon do sítě," kroutil nechápavě hlavou.

Z posledních čtyřiceti minut však mohl mít Vrba radost. „To jsme na trávníku dominovali pro změnu my. Naši hru výrazně oživil mladý Slončík. Hodně příjemně mě překvapil. Tak, jak byli sparťané v první půli suverénní, najednou jsme potom byli u většiny míčů dřív my. V závěru jsme už hráli vabank. Vyrovnat jsme nestihli, avšak máme se do dalších utkání od čeho odrazit," je přesvědčený.