GLOSA: Varovná facka pro Spartu. Vrba málem i o deseti vylepšil Csaplárovu past

Spartě se ve Zlíně něco podobného stalo dokonce při výhodě 3:0. V tu chvíli byla jasným pánem situace, jenže nohu z plynu sundala předčasně. Jak už to tak bývá, outsider si dodal odvahy teprve ve chvíli, kdy už neměl co ztratit. Dostal se na kontakt a děsil favorita až do konce.