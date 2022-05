Vrbu střídal už v Plzni, teď i na Letné? Sparta koketuje s Guľou

Nastal by zajímavý paradox. Slovenský expert střídal Pavla Vrbu již ve Viktorii Plzeň, když jeho předchůdce v půlce sezony 2019/20 odešel do Bulharska.

Naopak Martin Svědík musel svými výsledky Spartu zaujmout. S přestárlým týmem třicátníků vyškolil Letenské hned třikrát v sezoně. V Uherském Hradišti je teď za hrdinu. Slovácko by se ho údajně vzdalo jen za finanční odstupné, což by nemusel být neřešitelný problém.

Větší komplikace je, že Svědík si nenechává do ničeho mluvit, potřebuje, aby klub fungoval podle jeho představ. Na Letné by údajně požadoval některé zásadní změny. Spartě by mohly jen prospět, ale prosadil by si je...? Asi těžko.