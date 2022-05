RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Pod Horňákem jsem viděl jinou Spartu. Na Letné by o něm měli přemýšlet

Sparta vyhrála v sezoně třetí derby se Slavií. Měla a má v sezoně co napravovat, byla nažhavenější. Projevila se práce trenéra Michala Horňáka, to je sparťanský srdcař a ke všemu i hodně pozitivní člověk. Za sebe říkám, že bych se ho nebál na místě hlavního trenéra na Letné nechat. Tým zklidnil, namotivoval, viděl jsem pozitivní přístup. A to se nebojí říkat věci na rovinu. Hráči najednou makali, bojovali jeden za druhého.

Takže pokud zvládne s týmem i finále poháru, možná by vedení klubu mělo začít přemýšlet, zda není právě Horňák tím správným mužem na sparťanskou lavičku. Slyšel jsem, že se mluví trenéru Svědíkovi, stejně jako o kouči Gulovi, ale výkon Sparty pod Horňákem měl hlavu a patu. Ano, byl to jen jeden zápas, uvidíme, jak dopadne finále poháru. Ale věřím, že by za trenérem hráči šli, má se Spartou tituly v roli hráče, je to poctivý chlap.

Sparta bude bojovat o pohár pod vedením Michala Horňáka. Je to dobrá volba? Řešíme v pořadu Přímák...Video : Sport.cz

Chápu i naštvání trenéra Slavie Trpišovského po derby. I když bylo umístění v tabulce už dané, vždycky se hraje o prestiž a čest. Na straně Slavie šly hodnotit pozitivně snad jen výkony Traorého a Ševčíka, jinak do toho slávisté nedali, co měli. V nadstavbě jim chyběl morál, všechno na slávisty dopadlo, ale tohle trenér prostě jen tak být nenechá.

Poslední ligový zápas sezony vyhrálo i Slovácko. V jeho základní sestavě proti Hradci chyběl kanonýr Jurečka. Netuším, jaká byla interní komunikace mezi hráčem a koučem, trenér Svědík ale určitě chtěl, aby měl Jurečku připraveného v plné síle na finále poháru. Osobní ambice hráče šly v tu chvíli stranou. Jasně, že chtěl být i Králem střelců, ale vítězství ve finále poháru by určitě povýšil nad osobní zájmy. Teď by bylo zajímavé, kdyby třeba to pohárové finále Jurečka rozhodl.

Obecně se mi líbila změna přístupu klubů ve chvíli, kdy se některá z opor rozhodne neprodloužit smlouvu. Žádné přeřazování do béčka se nekonalo. Beauguel v Plzni končí, klub ho ale stejně nechal hrát, a on Viktorce vystřílel titul. To samé Jurečka, ten góly pomohl Slovácku do Evropy.

Od šéfa klubu Šádka dostal na náměstí novou nabídku. Jean-David Beauguel se ale přemluvit nenechalVideo : Sport.cz

Za pár dní taky odstartuje baráž. Jsem hodně zvědavý, jak se Bohemka poměří s nepříjemnou Opavou. Nebude to mít jednoduché, prostředí v Opavě je hodně bouřlivé. Druhou dvojici tvoří Teplice s Vlašimí, která je takovou neoficiální farmou Slavie. Věřím, že to Teplice zvládnou, třeba i kvůli chybějícímu zázemí ve Vlašimi. Do ligy by měly postupovat kluby, které zázemí mají, nebo ho aspoň jako Pardubice a Hradec v dohledné době dodělají.

Šampaňské? Dnes jen pivo! sliboval Jean-David BeauguelVideo : O2 TV Sport

Sezona je každopádně skoro za námi, fotbal ale pojede dál. Po baráži se dočkáme zápasů reprezentace v Lize národů a taky bude prostor na větší hodnocení, jak se kterým klubům dařilo a jak budou během letní pauzy posilovat. Určitě se máme na co těšit.