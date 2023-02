Výběh divokých fanoušků. Tvrdík s Bořilem fandili Slavii v kleci

Ostuda a neprijatelny alibismus. Klece. Televizni prava. Harmonogram vysilani. Technologie VAR a offside technologie. Cesky fotbal by mel vstoupit do tretiho tisicileti. ❤️🤍 https://t.co/lSiishQ8ZA

„Když jsem se to dozvěděl, říkal jsem, že je blázen, že tam chce takhle mrznout. Ale ne vážně, je to super gesto. Ukázali jsme, že jsme rodinný klub. Vážím si ho za to," reagoval na Tvrdíkovu přítomnost v kotli slávistický brankář Ondřej Kolář, který je zároveň jeho zetěm. Přímo před ním se ve druhé půli vytáhl skvělým zákrokem proti Leandro Limovi, jehož v obří šanci za jednogólového vedení vychytal.

Co mu řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský? „Že bude mít blbý výhled, že z toho fotbalu moc mít nebude, což mi potvrdil. Ale je dobře, že si to vyzkoušel," podotkl Trpišovský.

„Ale nechci se do těchto věcí úplně pouštět. Važme si lidí, kteří chodí na fotbal. Ať mají komfort, samozřejmě se musí pak i chovat. Nechci za hráče odpovídat. A jsem hlavně rád, že v Pardubicích stadion je. Nějak to vzniklo, není to dobře. Je škoda, že z toho vznikne takové téma. Musíme bojovat o každého fanouška, dělá se spousta věcí. Ale neznám normy, kdo co může ovlivnit," dodal kouč sešívaných.