Vydařený Baránkův záskok. S nemocným hlavním koučem Slovácka byl v telefonickém kontaktu

Nápovědu po telefonu měl od Svědíka i během samotného duelu. "I v poločase jsme měli zhruba minutový rozhovor. Sdělil mně, jak to vidí od televize. Nevnímám to tak, že mám ve třiceti za sebou ligový debut v roli hlavního trenéra. Beru to spíš jako vydařený záskok," tvrdil.