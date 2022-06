Vyhlédnutá zahraniční posila Slavie je zpátky doma. Do hry vstoupili Nizozemci

Byl se v Praze ukázat, ale teď už je vyhlédnutá posila fotbalové Slavie do útoku Oscar Vilhelmsson zpátky doma ve Švédsku. Zda se nakonec bude z Göteborgu stěhovat do Edenu, to ale zatím neprozradil.

Foto: IFK Göteborg Útočník Göteborgu Oscar Vilhelmsson má nakročeno do Slavie.Foto : IFK Göteborg

Článek Osmnáctiletý útočný talent se prosadil do základní sestavy IFK Göteborg, kde nastupoval po boku Marcuse Berga a v deseti ligových zápasech vstřelil dva góly. Podle švédských médií absolvoval Vilhelmsson minulý týden na Slavii zdravotní prohlídku. Český mistr však není jediným zájemcem o služby 188 cm vysokého forvarda. Do hry vstoupily také nizozemské kluby Vitesse Arnhem a Groningen. Oscar Vilhelmsson om framtiden: ”Min dröm med min fotbollskarriär är att få komma utomlands – nu har jag fått den möjligheten” https://t.co/jtejSd79Ss #ifkgbg — Hector Junelind (@HectorJunelind) June 14, 2022 Podle švédského listu Aftonbladet by se případná přestupová částka měla pohybovat kolem 20 milionů švédských korun, tedy cca 50 milionů Kč. „Byl jsem teď na cestách a navštívil jsem pár klubů a zjišťoval jsem, jak to u nich chodí," rozpovídal se Vilhelmsson pro deník Expressen v Kamratgårdenu, kde IFK trénuje. Tentokrát si dokonce zahrál exhibiční zápas proti hokejistům Frölundy. FORTUNA:LIGA Je to na spadnutí, píší ve Švédsku. Slavia sahá po zajímavé posile do útoku „Bylo pro mě zajímavou zkušeností vidět, jak fotbal funguje jinde v Evropě. Teď jsem zase zpátky tady (v Göteborgu). Co bude dál, to se uvidí," nechtěl naznačit, kde začne příští sezonu. „Mým snem ale je hrát v zahraničí. Teď se mi šance nabízí, takže rozhodně nemůžu být nešťastný," uvedl hráč, jenž má v Göteborgu smlouvu do roku 2023.

