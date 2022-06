Je to na spadnutí, píší ve Švédsku. Slavia sahá po zajímavé posile do útoku

Podle listu Aftonbladet by se případná přestupová částka měla pohybovat kolem 20 milionů švédských korun, tedy cca 50 milionů Kč.

Podle švédské Discovery+ sport odletěl Vilhelmsson do Prahy, kde má absolvovat zdravotní prohlídku a podepsat kontrakt. Informaci potvrdil i Aftonbladet, jenž ale zároveň uvádí, že ve hře je ještě jiný klub z Nizozemska.

V kádru má už jiného Švéda, bývalého reprezentanta do 21 let Aihama Ousou. A angažovala také dva Dány, z nichž jeden, obránce Alexander Bah už míří do Benfiky Lisabon za zhruba 198 milionů Kč.