Výhra i varovný prst. V anglickém týdnu se bude Svědík řídit zdravotním stavem hráčů

Svědíkovi se naopak zamlouval úvod střetnutí, v němž si Hradišťští rychle vypracovali dvougólový náskok. „Začátek byl z naší strany vynikající. Kluci hráli přesně to, co měli,“ našel slova chvály. „Jenže postupem času jsme jako by vypnuli. Dostupování ani organizace hry nám nefungovaly,“ vadilo mu.

I tak mohli fotbalisté Slovácka přidat třetí branku a zápas definitivně rozhodnout. „Bohužel jsme některé nadějné akce přehráli nebo jsme šanci neproměnili. Mrzí mě to, protože to mužstvo sráží,“ posteskl si Svědík.

Velká komplikace mohla pro Slovácko nastat v 67. minutě, kdyby hradišťský kapitán Kadlec nevykopl na brankové čáře míč po střele střídajícího Ivána. „Pokud bychom inkasovali, byla by to značná nepříjemnost. Pro vývoj utkání to byl nesmírně důležitý moment. Kadlec se zachoval důsledně, tu situaci dohrál až do konce,“ ocenil duchapřítomnost lídra týmu.