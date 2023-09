Výhra nad Zlínem? Našim fanouškům se půjde líp do práce, usmívá se kapitán Slovácka Kadlec

Ostře sledovaný duel blízkých soupeřů začne na hradišťském stadionu v 15 hodin. „Jsme favority, avšak stát se může cokoliv,“ varuje kapitán Slovácka Michal Kadlec, který vynechal středeční pohárový duel svého týmu na hřišti divizní Hlubiny, jíž jeho parťáci nasázeli osm gólů. „Šetřil jsem kotník, který mě trochu zlobí. Kluci zvládli pohár velmi dobře. Se Zlínem to ovšem bude docela něco jiného. Liga je úplně odlišná soutěž,“ má jasno.

Po návratu do mateřského klubu si Kadlec užívá v posledních sezonách atmosféru zápasů o vládce Zlínského kraje. „Vím dobře, jak jsou naše vzájemné duely pro příznivce obou klubů neskutečně důležité. Ti naši skandovali po domácím utkání s Boleslaví i minulý týden po zápase v Pardubicích, ať určitě Zlín porazíme. Mnozí z nich mají v zaměstnání kolegy, kteří fandí Ševcům, a půjde se jim v pondělí do práce mnohem líp, když vyhrajeme. Uděláme maximum, abychom jim to dopřáli. Vždyť rivalita je obrovská,“ usmívá se hradišťský lídr.