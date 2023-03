Vyhrocený závěr v Pardubicích! Strkanice, červená pro fyzioterapeuta. Baníkovci rasisticky uráželi

„Viděl jsem, že Nita zdravil naše diváky, jen nevím jakým stylem. Náš člen realizačního týmu se vůči tomu ohradil," popisoval vyhrocenou situaci kouč Baníku Pavel Hapal. Do strkanice se přitom zapojil i jeho protějšek David Mikula, který na lavičce Pardubic nahradil distancovaného Radoslava Kováče.

„Nevím přesně, co se stalo. Jen jsem viděl, že se tři lidé z lavičky Baníku rozeběhli za Florinem, takže to byla spíše jen taková reakce, snaha uklidnit situaci. Chtěl jsem se za něj postavit, ale rychle se to uklidnilo, nejednalo se o nic divokého," podělil se Mikula o svůj pohled na věc.