Výkon nebyl povedený, ale nebudu po výhře kropit mužstvo, říkal trenér klokanů Veselý

„Výkon nebyl z naší strany povedený a nejsem s ním spokojený, ale nebudu po vítězství kropit mužstvo. Máme výhru a věřím, že i sílu to doma dotáhnout," prohlašoval po zápase trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý.

Hosté šli do vedení už ve 4. minutě. Za jedinou brankou utkání byla na domácí straně chybující dvojice Jan Žídek a Jiří Janoščin, na straně hostů pak centrující Martin Dostál a už ve 4. minutě přesně zakončující Roman Květ.

„Snový úvod. Byli jsme aktivní, dali jsme rychle gól a myslel jsem si, že nám to pomůže. Ovšem opak byl pravdou, ten gól nakopl domácí, kteří měli od 15. minuty trvalou převahu. Je otázkou, zda oni hráli tak dobře, nebo my tak špatně," přemítal Veselý.

„Našim cílem bylo si připravit dobrou pozici do odvety, což se povedlo. Nicméně jsme to asi nechtěli mít takhle těžké. Ale Opava je kvalitní tým, čekali jsme, že budou vzdorovat. Popasovali jsme se s tím místy líp, místy hůř, ale máme výhru, takže plán jsme splnili," uvedl kapitán klokanů Martin Dostál.

Domácí byli nejblíže vyrovnání v 62. minutě, kdy Matěj Helešic z tresťnáku otřel balon o pravou tyč. „Viděl jsem brankáře, že je hodně na zadní a čekal jsem, že udělá krok za zeď. Chyběl kousek. I tak si ale myslím, že jsme si dokázali, že se nimi můžeme rovnat. Do odvety je to otevřený výsledek," uvedl Helešic.

„Když dáme gól, jsme zpátky ve hře," nebalí naději na zvládnutou baráž trenér Opavy Roman West. „Těch šancí bylo tolik, že jsme si gól dva zasloužili. Bohužel ty naše miminka v útoku si s tím neporadila. Kdybychom dali gól, tak by stadion asi spadl. Byla tu skvělá atmosféra," říkal West.

Odveta se hraje v Ďolíčku v neděli. „Ve druhém poločase jsme Bohemku přehrávali a v závěru jsme měli velký tlak. Věřím, že na to navážeme a do čeho kopneme, to nám tam spadne," pousmál se West.