Vystřelil Plzni výhru, za gól se Hradci omluvil. Vím, kdo mě vychoval, vysvětloval Pilař

„Byl jsem ve správný okamžik na správném místě," řekl Pilař v rozhovoru pro klubový Facebook. Branku mu nachystal taktéž střídající Kopic, který se proháčkoval do malého vápna a levačkou přihrál Pilařovi pod sebe. Ten se zblízka nemýlil. Vítěznou trefu z 84. minuty neslavil, směrem k hradeckému kotli vyslal omluvné gesto. Z úcty k mateřskému klubu.

Hradecký obránce v 29. minutě fauloval Chorého, který by postupoval sám na bránu. Chorý vzápětí hlavou přivedl úřadující mistry do vedení, ještě do přestávky ale oslabení Votroci díky Kubalově pohotové teči vyrovnali. Jejich odpor zlomil až v závěru právě Pilař.