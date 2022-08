Jemelka, Bassey a spol. na scéně! Plzeň nasadila v dramatu čtyři premianty. Jsem s nimi spokojený, řekl Bílek

Hned čtyři plzeňské premiéry! Ve čtvrtek dorazil z Olomouce do Doosan Arény, dva dny poté už reprezentační stoper Václav Jemelka hrál za Plzeň. Do sobotního ligového duelu s Hradcem Králové nasadil kouč Michal Bílek i letní posilu stopera Tijaniho, ve druhém poločasu poslal do boje také útočníka Fortune Bassey i záložníka Erika Jirku. Také oni si odbyli premiéru za Viktorii.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fortune Bassey z Viktorie Plzeň a Petr Kodeš z Hradce Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Notné rošády v sestavě, ke kterým Bílek sáhl vzhledem ke středečnímu úvodnímu zápasu play off Ligy mistrů na půdě ázerbájdžánského Karabachu, byly zákonitě na hře hostů znát, i tak vyhráli díky trefě Václava Pilaře (2:1) ze závěru zápasu. „Neměli jednoduchou pozici, ale jsem se všemi spokojený," uvedl Bílek, který zvolil netradičně model se třemi stopery. Dvě pozice obsadili nováčci Jemelka s Tijanim, třetím do party byl kapitán Pernica. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Václav Jemelka z Viktorie Plzeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Nastoupili jsme v tomto složení vede sebe vzadu poprvé, nějaké velká souhra se nedala očekávat. Jemelka s Tijanim ale byli pevní," pochvaloval si Bílek. „Na tréninku jsme řešili, že bychom mohli do tohoto rozestavění jít. Pro mě nic nového, hrál jsem tento systém v Olomouci i v reprezentaci. Jsem ale hlavně rád, že jsem mohl hrát," doplnil Jemelka. V průběhu druhého poločasu vyslal na trávník i nigérijského útočník Basseye, který dorazil do Plzně 24 hodin před duelem s Hradcem. Během třiceti minut pobytu na hřišti naznačil své možnosti, hru rozhýbal. Zahrál si slovenský reprezentant Jirka, který předvedl několik průniků. „Fortune prokázal kvalitu i rychlost, je silný v hlavičkových soubojích. Několikrát míč prodlužoval. Naznačil, že bude přínosem. Erik to samé. Je rychlý, dynamický, má tah," podotkl Bílek, který měl se střídáními šťastnou ruku. Pilař totiž v závěru rozhodl o obligátní plzeňské výhře 2:1. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězný gól na 2:1.Foto : Vlastimil Vacek, Právo „Střídající jsou tam proto, aby hru oživili. Myslím, že to všichni zvládli," těší Bílka, který sportovně uznal kvality Hradce, jenž Západočechům zle zatápěl i během hodinového oslabení. „V první půli jsme hráli slušně, dali jsme gól, rozhodila nás ale vyrovnávací branka. Nemohli jsme si dlouho vytvořit plodnou akci, trefili jsme se potom ke konci. Utkání bylo bojovné, Hradce se nevzdal, byl nebezpečný. Jsme moc rádi, že jsme zápas urvali," dodal Bílek. Jeho mužstvo musí nyní znovu přepnout na pohárový mód, ve středu ho čeká na půdě ázerbájdžánského mistra Karabachu úvodní duel play off Ligy mistrů. FORTUNA:LIGA Jasná penalta, červená být neměla! Hradečtí spílají sudímu za vyloučení s Plzní. Sudí i expert ale míní něco jiného

