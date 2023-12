Vystřílí si Šulc pozvánku do reprezentace? Největší meta, ale nepřemýšlím nad tím, říká

Šulc je v ráži. „Vážím si ho velice. Možná by bylo dobré zamyslet se ohledně něj i v jiných sférách,“ velebil trenér Plzně Miroslav Koubek dvaadvacetiletého střelce po tříbodovém zápisu v Mladé Boleslavi. Jiné sféry jsou míněny reprezentace? „Já to neřekl,“ usmál se zkušený stratég.

Reprezentace má pro letošek padla, příští sraz je v březnu, ještě se ani neví, kdo bude trenérem. Je těžké spekulovat o Šulcových nadějích, zvlášť když do středu zálohy a obecně do ofenzivy je pro národní tým hodně adeptů.

Plzeňský pracant se na to ani neupíná. „Reprezentace je největší metou, kterou může fotbalista dosáhnout. Ale nepřemýšlím nad tím. Jestli nominaci dostanu, budu rád. Když ne, svět se nezboří,“ shrnul věcně.

„Už v minulé sezoně jsem dal pět gólů z pozice wingbeka. Teď jsem zpátky ve středu. V zakončeních si věřím, snažím se to brát i víc na sebe. Jsem hrozně šťastný. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ líčil Šulc.

Z kraje hřiště, kde nastupoval na hostování v Jablonci, se posunul do středu pole a výš. Kmitá pod útočníkem, momentálně pod Chorým. „Choras je schopný vyhrát velké množství soubojů, Kalvi (Lukáš Kalvach) s Buchičem (Pavel Bucha) to za mnou čistí. Kluci odvádějí do defenzivy skvělou práci. Celkově je náš výkon dobrý,“ zmínil borec, o jehož přínos se Plzeň může hodně opřít.