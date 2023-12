Spor o fair play, Jablonec dopálilo nevrácení míče. Pánbůh všechno vidí, glosoval Chramosta

Chramosta začal mezi náhradníky a tu situaci odehravší se před jabloneckou lavičkou měl přímo před sebou. Co se ve 26. minutě stalo? Na zemi se za stavu 1:0 pro domácí ocitl po souboji Jakub Martinec. Držel se za záda, těžce se zvedal. Kapitán zelenobílých Miloš Kratochvíl zakopl míč do autu, aby mohl být jablonecký univerzál ošetřen. Domácí pak čekali, že jim soupeř balon vrátí. Jenže Jehor Cykalo rychle vhodil a Tepličtí bleskově srovnali Filipem Havelkou. Duel se rázem ještě víc vyhrotil.

„Můžou za to Teplice, kdy Kráťa kopl balon do autu, aby se mohlo ošetřit. Oni to nereflektovali, a ještě nám z toho dali gól. Z jejich strany šlo o velkou chybu. Ale pánbůh všechno vidí a vrátil jim to v tomhle,“ okomentoval situaci Jan Chramosta, jehož pocit nespravedlnosti motivoval ještě víc.

27. minuta ... Po neodpískaném faulu na Martince zakopl Kratochvíl míč, aby spoluhráč mohl být ošetřen. Tepličtí nám však míč nevrátili a srovnávají skóre na 1:1.#FKJTEP #vprvnilinii — FK Jablonec (@FKJablonec) December 6, 2023

„Mě určitě, cítil jsem křivdu. Volali jsme na ně, že to zakopnul, ať nám balon vrátí, což se v téhle situaci normálně dělá. Oni si to nechali, a ještě z toho dali gól, což je úplný vrchol. Zaslechl jsem od nich, že se ukopl, ale když měl čistý balon na noze, asi by ho nekopl do autu… Asi jenom hledali nějakou berličku, aby si tohle obhájili. Asi taky nečekali, že z toho dají gól,“ soudil Chramosta.

Když Havelka dopravil míč do branky, na hřišti se strhla mela, obě strany si situaci vyříkávaly. „Ideální je se na to podívat, balon určitě nezakopávali, tam prostě byla ztráta míče a víc k tomu nemám co říct,“ hájil svou družinu Frťala.

„Bylo evidentní, že ho zakopl. Viděli to všichni. Jestli to viděli obráceně, jde o jejich svědomí. My jsme přitom byli i trochu naivní, že jsme mohli hrát, Miloš ho nemusel zakopávat. Dál se k tomu asi nemá cenu vracet,“ poznamenal zastupující kouč domácích Tomáš Čížek, jenž na lavičce nahradil potrestaného Radoslava Látala.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Zleva Jakub Martinec z Jablonce a Daniel Trubač z Teplic.